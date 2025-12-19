Russischer Angriffskrieg

Eine Reihe mit neuen Gräbern getöteter ukrainischer Soldaten auf einem Friedhof der Kleinstadt Boryspil nahe Kiew (Friedemann Kohler / dpa / Friedemann Kohler)

Das teilte das ukrainische Militär mit. Moskau bestätigte einen Austausch und erklärte, Russland seien seinerseits 26 Leichen übergeben worden. Der Austausch von Kriegsgefangenen und sterblichen Überresten getöteter Soldaten ist einer der wenigen Bereiche, in denen Kiew und Moskau noch zusammenarbeiten.

Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. In Odessa wurde eine Frau getötet. Drei weitere Menschen hätten Verletztungen erlitten, teilte der Gouverneur der Region mit. Die Ukraine griff nach eigenen Angaben erstmals einen Öltanker der russischen Schattenflotte an. Demnach hatte sich der Tanker zum Zeitpunkt des Drohnenbeschusses ohne Ladung in internationalen Gewässern im Mittelmeer aufgehalten. Bei dem Angriff soll er erheblich beschädigt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.