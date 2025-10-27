Ukrainische Soldaten beim Start einer Drohne (Archivbild). (dpa / abaca / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform)

Betroffen waren nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mehrere Regionen vor allem im Süden und Westen des Landes, darunter die Haupstadt Moskau. Dort mussten demnach die Flughäfen Domodedowo und Schukowski vorübergehend geschlossen werden. Insgesamt seien 193 ukrainische Drohnen in der Luft zerstört worden, hieß es. In der russischen Region Brjansk wurden nach Angaben der örtlichen Behörden bei einem ukrainischen Luftangriff auf einen Kleinbus ein Mensch getötet und fünf Personen verletzt.

Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.