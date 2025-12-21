Treffen in Miami

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner (l.), und der Sonderbeauftragte Steve Witkoff (r.) verhandeln mit Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Krieges - hier Mitte Dezember in Berlin. (AFP / ODD ANDERSEN)

Der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner leiten die Gespräche. Inzwischen traf auf der russische Unterhändler Dmitriev in Miami ein. Dieser soll zunächst nur mit den US-Vertretern sprechen. Falls die bilateralen Gespräche positiv verliefen, könne es danach ein mögliches neues Format für direkte Friedensgespräche mit Russland geben, an denen auch die Ukraine beteiligt werde, erklärte Präsident Selenskyj in Kiew. Dies hätten die USA vorgeschlagen.

Außenminister Rubio bestritt, dass die USA der Ukraine ein Friedensabkommen mit Russland aufzwingen wollen. Präsident Trump hatte zuvor erklärt, die Ukraine solle sich in den Verhandlungen bewegen - und zwar schnell. Zentrale Punkte sind nach wie vor Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Gebietsfragen.

