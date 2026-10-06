Schäden in Moskau nach ukrainischem Drohnenangriff (Archivfoto; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (AFP / -)

Nach Angaben der Regionalregierung wurde ein Mensch getötet, zudem gab es sechs Verletzte. Demnach attackierte die Ukraine mit 650 Drohnen neben der Hauptstadt auch deren Umgebung. Die meisten der Drohnen konnten den Angaben zufolge von der Flugabwehr zerstört werden.

Aus der Ukraine wurde ein weiterer Angriff auf eine Brücke gemeldet, diesmal in der Region Saporischschja im Südosten des Landes. Zuletzt hatte die russische Armee mehrere Brücken in der ukrainischen Hauptstadt Kiew attackiert.

Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.