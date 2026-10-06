Schäden in Moskau nach ukrainischem Drohnenangriff (Archivfoto; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (AFP / -)

Wie die dortige Regionalregierung mitteilte, wurden zwei Menschen getötet; es gab neun Verletzte. Zudem geriet ein Warenlager in Brand, und dutzende Wohnhäuser wurden beschädigt. Den Angaben zufolge attackierte die Ukraine mit 650 Drohnen neben der Hauptstadt auch deren Umgebung. Die meisten von ihnen konnten demnach von der Flugabwehr zerstört werden. Bei einem Drohnenangriff auf einen Bus im von Russland besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja gab es dortigen Angaben zufolge drei Todesopfer.

Russland attackierte nach Angaben seines Verteidigungsministerium Datenzentren in mehreren ukrainischen Städten. Außerdem gab es laut russischen Nachrichtenagenturen Angriffe auf die ukrainischen Häfen Chornomorsk und Ismajil. Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.