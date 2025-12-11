Medienberichte

Ein Frachter verlässt den Hafen von Odessa (Symbolbild) (imago / Ukrinform / Yulii Zozulia)

Dabei sollen wie bei früheren Attacken Seedrohnen eingesetzt worden sein, wie mehrere ukrainische Medien unter Verweis auf Geheimdienstquellen melden. Das Schiff unter der Flagge der Komoren zählt demnach zur russischen Schattenflotte und war mit ausgeschaltetem Transponder auf dem Weg zum russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Es habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ukraine befunden, hieß es weiter.

Erst kürzlich hatte es im Schwarzen Meer zwei Angriffe auf Öltanker gegeben, die ebenfalls der Ukraine zugerechnet werden. Eine offizielle Bestätigung dafür aus Kiew gibt es aber nicht. Die Schiffe der Schattenflotte schmuggeln russisches Öl. Damit sollen die internationalen Sanktionen umgangen werden, die gegen Russland wegen dessen Angriff auf die Ukraine verhängt wurden.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.