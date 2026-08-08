Kriegslage

Kiew ist regelmäßig Ziel russischer Angriffe. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Danylo Antoniuk)

Die Rede ist zudem von mehreren Verletzten. Fahrzeuge und Gebäude seien beschädigt worden, hieß es. Bei der nächtlichen Angriffswelle auf ukrainische Städte seien neben ballistischen Raketen auch Drohnen und Gleitbomben zum Einsatz gekommen. Weil es den ukrainischen Streitkräften mittlerweile an Patriotsystemen zur Raketenabwehr mangelt, hat Russland die Angriffe auf Kiew und andere Städte in jüngster Zeit verstärkt.

Die russische Seite meldete einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in der Region Krasnodar. Örtliche Behörden sprachen von mehreren Verletzten. Zudem sei eine Industrieanlage im Gebiet Samara beschossen worden. Nach ukrainischer Darstellung handelte es sich in beiden Fällen um eine Raffinerie. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.