Verletzte und Brände

Zerstörungen in Odessa (Archivbild). (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Dabei wurden in der der Hafenstadt Odessa nach Angaben der Behörden private Wohnhäuser, eine Produktionshalle und Lagerräume getroffen. Örtliche Medien meldeten mindestens zwei Verletzte. An mehreren Orten seien zudem Brände ausgebrochen, hieß es.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe in den Regionen Kiew, Odessa und Mykolahiw unter anderem Logistikzentren, Hafen- und Verkehrsinfrastruktur und Schiffe mit Verbindung zum Militär angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.