Verletzte und Brände
Ukraine meldet erneut russische Angriffe auf Odessa

Das russische Militär hat erneut Ziele in der Ukraine angegriffen.

    Ein zerstörtes mehrstöckiges Gebäude in Odessa nach einem russischen Angriff: Die Vorderfront fehlt fest komplett, in mehreren Stockwerken fehlen auch die seitlichen und rückwärtigen Mauern.
    Zerstörungen in Odessa (Archivbild). (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)
    Dabei wurden in der der Hafenstadt Odessa nach Angaben der Behörden private Wohnhäuser, eine Produktionshalle und Lagerräume getroffen. Örtliche Medien meldeten mindestens zwei Verletzte. An mehreren Orten seien zudem Brände ausgebrochen, hieß es.
    Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe in den Regionen Kiew, Odessa und Mykolahiw unter anderem Logistikzentren, Hafen- und Verkehrsinfrastruktur und Schiffe mit Verbindung zum Militär angegriffen.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.