Russischer Angriffskrieg

Man habe sich wegen massiven Beschusses im Raum Riwnopillja auf günstigere Positionen zurückgezogen, teilte die Herresgruppe Süd im Online-Dienst Telegram mit. Einen weiteren russischen Vormarsch habe man anschließend stoppen können. In den vergangenen Tagen hatte die russische Armee bereits mehrere Orte nordöstlich der Kleinstadt Huljajpole erobert.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine on Russlands Staatschef Putin angeordnete Invasion.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.