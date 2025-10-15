Russischer Angriffskrieg

Zerstörungen im ukrainischen Kupjansk in der Region Charkiw (dpa / picture alliance / Florian Bachmeier)

Als Grund wurde die sich verschlechternde Sicherheitslage in der grenznahen Region Charkiw genannt, die schweren Angriffen der russischen Invasoren ausgesetzt sei. Diese versuchen seit Monaten, auf Kupjansk vorzurücken. Die Stadt gilt als strategisch bedeutsames Ziel für einen weiteren Vorstoß nach Westen durch die Zentral- und Ostukraine. Sie war in den ersten Wochen der Invasion im Februar 2022 zunächst von russischen Truppen eingenommen worden, noch im selben Jahr eroberten die ukrainischen Streitkräfte sie wieder zurück.

Die Länge der Frontlinie wird auf über 1.200 Kilometer geschätzt.

