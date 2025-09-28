Paralympics 2026

Das IPC lässt Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus wieder zu. (imago images / SNA / Grigory Sysoev via www.imago-images.de)

Zunächst votierte eine klare Mehrheit der Mitglieder am Samstag gegen einen Komplettausschluss der Russen. In einem weiteren Votum hob das Gremium dann mit 91:77 Stimmen auch die Teilsuspendierung auf. Ähnlich lief die Abstimmung über weitere Sanktionen gegen Belarus.

Die Entscheidung ermöglicht eine Teilnahme russischer und belarussischer Sportler unter ihrer eigenen Flagge an den Winter-Paralympics in Italien im März. Allerdings benötigen die Sportler eine Lizenz der jeweiligen internationalen Verbände. Diese haben Sportler beider Länder suspendiert.

Der ukrainische Sportminister Bidnyj erklärte bei X, die Entscheidung über eine Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern der Ukraine werde erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam getroffen. Er appellierte an die europäischen Partner der Ukraine, nicht zuzulassen, dass Russlands Fahne gehisst werde, während der Krieg weitergehe. Entscheidend sei die Position von Gastgeberland Italien und des Organisationskomitees.

DBS-Präsident Michels: "Schlechter Tag für den Weltsport"

Der Beschluss des IPC unterscheidet sich deutlich vom Kurs des Internationalen Olympischen Komitees. Dieses hatte festgelegt, dass Athleten aus Russland und Belarus bei den Winterspielen nur als Einzelsportler unter neutraler Flagge und nur bei Erfüllung strenger Kriterien starten dürfen.

Bei den Paralympics in Paris durften die Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus im vorigen Jahr nur unter neutraler Flagge teilnehmen, bei Siegerehrungen wurden ihre Hymnen nicht gespielt. Zur Eröffnungsfeier waren Russen und Belarussen nicht zugelassen. Mannschaften aus beiden Ländern waren komplett von den Wettbewerben ausgeschlossen.

