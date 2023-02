Putin-Rede

Aussetzung des Abrüstungsvertrags als Signal nach innen

Die Aussetzung von "New Start" war Putins Zeichen an die Nation, dass man sich nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen den ganzen NATO-Block befinde. Und an den Westen, dass es nach Laufzeitende gar keinen Abrüstungsvertrag mehr gebe.

Kellermann, Florian | 22. Februar 2023, 06:18 Uhr