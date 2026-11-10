Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff (Archivbild) (Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa)

Der US-Sondergesandte Kushner erklärte, im Vorfeld seien auch Gespräche mit Vertretern der NATO und der EU vorgesehen. Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel bestätigte das. Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien sollen beteiligt sein. In Moskau erklärte Kremlsprecher Peskow, er gehe davon aus, dass die EU nicht mit am Tisch sitzen werde.

In Paris setzen die Außenminister der G7-Staaten ihr Treffen mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine fort. Dazu wird der ukrainische Außenminister Sybiha erwartet. Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.