Rohstoffabkommen

Die ukrainische Wirtschaftsministerin Swyrydenko kündigte die Entsendung einer Delegation nach Washington an. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die USA weiter an Investitionen in ihrem Land interessiert seien und verwies auf einen neuen Entwurf für die Vereinbarung.

Eigentlich hatten beide Seiten geplant, bereits im Februar ein Abkommen zu unterzeichnen. Das Vorhaben scheiterte jedoch nach einem kontroversen Treffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance auf der einen und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf der anderen Seite. In einem vor laufenden Kameras ausgetragenen Wortgefecht warf Vance Selenskyj unter anderem Undankbarkeit vor. Das Treffen wurde abgebrochen.

Die Ukraine verfügt über bedeutende Vorkommen von mehr als 20 Mineralien, die von den USA als strategisch wichtig erachtet werden, darunter Titan, Lithium und Uran.

