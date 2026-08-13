Russischer Angriffskrieg

Ein Luftwaffensprecher teilte mit, in den täglichen Berichten würden keine exakten Zahlen zu von Russland abgefeuerten und durch die ukrainischen Streitkräfte abgefangenen Raketen mehr genannt. Gleichwohl werde die Bevölkerung weiterhin in Echtzeit vor Angriffen gewarnt und Luftalarm ausgelöst. Derweil meldete die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim einen Stromausfall, der durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden sei.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.