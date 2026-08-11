Tote nach russischen Angriffen auf die Ukraine (AFP/DARYA NAZAROVA)

Wie die Streitkräfte mitteilten, wurde eine Ölraffinerie in der südrussischen Stadt Orsk nahe der Grenze zu Kasachstan attackiert. Diese sei in Brand geraten, hieß es. Zuvor hatte die Armee einen weiteren Drohnenangriff auf ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers "Wildberries" bekanntgegeben, diesmal in der Region Woronesch im Süden des Landes. Die Ukraine wirft dem Unternehmen vor, die russischen Streitkräfte mit militärischen Gütern zu beliefern.

Russland hatte in der vergangenen Nacht seinerseits wieder ukrainische Städte mit Raketen attackiert. In Saporischschja im Südosten des Landes wurden nach Angaben von Präsident Selenskyj mindestens sechs Menschen getötet und 19 verletzt. Drei weitere Todesopfer gab es in der Region Dnipropetrowsk. Ein Ziel war laut den örtlichen Behörden erneut auch die Hauptstadt Kiew. Dort wurden Gebäude beschädigt.

Täglich sterben im Krieg gegen die Ukraine auch Dutzende Soldatinnen und Soldaten an der Front. Die Kriegsparteien veröffentlichen dazu jedoch keine unabhängigen Angaben.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.