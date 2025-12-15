Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie der ukrainische Geheimdienst SBU bekanntgab, wurde unter anderem ein russisches U-Boot im Hafen der Stadt Noworissijisk von einer Drohne getroffen und schwer beschädigt. Außerdem attackierte die Armee nach Angaben aus Sicherheitskreisen erneut eine russische Ölförderplattform im kaspischen Meer. Auch eine Erdgas-Anlage nahe der südrussischen Stadt Astrachan und eine Fabrik zur Herstellung von Raketentreibstoff in der Region Rostow wurden demnach angegriffen. Von russischer Seite gibt es bislang keine Angaben.

Die Ukraine attackiert immer wieder Einrichtungen des russischen Energieressorts, um den Nachschub an Treibstoff für die russischen Einheiten an der Front zu beeinträchtigen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.