Russischer Angriffskrieg

Unter den Verletzten seien auch Kinder. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes schlug eine Drohne in ein neungeschossiges Haus ein, in dem dann Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Laut Stadtverwaltung wurde noch ein Hausbewohner vermisst.
In der Nacht hatte Russland erneut die ukrainische Energie-Infrastruktur angegriffen. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, in mehreren Regionen habe es infolgedessen Stromabschaltungen gegeben. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten von entsprechenden Attacken. Die Angaben über den Kriegsverlauf lassen sich unabhängig nicht überprüfen.
