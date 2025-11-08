Russischer Angriffskrieg

Ukrainische Feuerwehrleute bringen Menschen in Dnipro in Sicherheit. Ein mehrstöckiges Wohnhaus in Dnipro wurde von russischen Raketen getroffen. (AP)

Das ukrainische Energieministerium teilte mit, in mehreren Regionen habe es infolgedessen Stromabschaltungen gegeben. Konkrete Angaben zu den betroffenen Regionen machte das Ministerium nicht. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten aber von entsprechenden Angriffen. Wie der Gouverneur der Region Odessa bekannt gab, ist ein Objekt der Energieinfrastruktur beschädigt worden.

Rettungsdienste meldeten, bei einem Drohnenangriff in der Stadt Dnipro seien eine Frau getötet und sechs weitere verletzt worden. Zuvor hatten die Behörden in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine einen Toten gemeldet. In weiten Teilen der Ukraine war in der Nacht Luftalarm zu hören.

