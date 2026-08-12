Angriffe auf Schwarzmeer-Stützpunkt

Öltanker im Schwarzmeerhafen Noworossijsk (Archivbild) (AP / dpa)

Dabei handele es sich um zwei mit Raketen ausgestattete Fregatten und ein Patrouillenboot, teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU im Nachrichtendienst Telegram mit.

Weiter hieß es, der Schlag gegen den Stützpunkt sei von strategischer Bedeutung. Man schränke systematisch die Fähigkeit Russlands ein, das Schwarze Meer zu kontrollieren und seine Seestreitkräfte für den Krieg gegen die Ukraine einzusetzen.

Im Hafen von Noworossijsk mussten zudem Getreideterminals ihren Betrieb einstellen. Daraufhin stiegen die Preise an den Rohstoffmärkten deutlich. Russland machte die Ukraine dafür verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.