Hitze und Dürre

Die Gesellschaft erlebe zum ersten Mal einen Wandel des Erdsystems, sagte UBA-Präsident Messner im Deutschlandfunk . Verdrängungsmechanismen seien daher verständlich. Man könne zudem nicht auf Erfahrungen im Umgang mit diesem Wandel zurückgreifen. Der Sommer in diesem Jahr habe gezeigt, dass man ernsthafte Problem habe, grundlegende und strukturelle Antworten zu finden. Was man derzeit erlebe, seien keine Wetterphänomene, sondern die Folgen des menschenverursachten Klimawandels. Darauf müsse die Politik angemessen reagieren. Klimaschutz sei Demokratieschutz. Er sichere den Wohlstand und schütze die Gesundheit der Menschen, erklärte Messner.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.