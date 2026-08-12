Niedrigwasser
Umweltminister Schneider gegen Vertiefung von Flüssen - Verkehrsminister Bilger dafür

Bundesumweltminister Schneider hat sich gegen eine Vertiefung von Flüssen zur Aufrechterhaltung der Schifffahrt in Zeiten von Niedrigwasser ausgesprochen. Das könne nicht die Antwort auf die gegenwärtige Situation sein, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Vielmehr brauche es einen Rückbau der Flüsse.

    Umweltminister Carsten Schneider spricht im Plenarsaal im Bundestag zu den Abgeordneten. Er hebt beim Reden die linke Hand.
    Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)
    Auch Umweltverbände machen geltend, durch Ausbau und Begradigung fließe das Wasser noch schneller ab, statt in der Umgebung gehalten zu werden.
    Die großen deutschen Flüsse haben wegen der anhaltenden Trockenheit an vielen Orten Niedrigwasser. Die Binnenschifffahrt stellt das vor große Probleme, da die Schiffe deutlich weniger Ladung transportieren können. 
    Verkehrsminister Bilger von der CDU ist anders als Schneider für einen weiteren Ausbau. Nach einem Gespräch mit den Verkehrsministern der Länder sagte er, die Wasserstraßen müssten leistungsfähiger gemacht werden.

    Aus dem Dlf-Programm

    Niedrigwasser: Verkehrsminister aus Bund und Ländern diskutieren Konsequenzen
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.