Verkehrspolitik
Umweltminister Schneider: Gutverdiener werden keine Kaufprämie für E-Autos erhalten

Bundesumweltminister Schneider hat betont, dass eine mögliche neue Kaufprämie für Elektroautos nur Bürgern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugute kommen soll.

    Umweltminister Carsten Schneider spricht im Plenarsaal im Bundestag zu den Abgeordneten. Er hebt beim Reden die linke Hand.
    Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)
    Gutverdiener müssten nicht auf das Förderprogramm warten; sie könnten den Umstieg auch ohne zusätzliche Hilfe schaffen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
    Bisher gibt es laut Schneider noch keine feste Vereinbarung dazu in der Koalition. SPD-Fachpolitiker hatten eine Förderung von mindestens 3.000 Euro vorgeschlagen, für E-Autos im Preissegment unter 45.000 Euro.
    Der Minister will nach eigener Aussage den Ausbau der Lade-Infrastruktur durch neue Vorgaben beschleunigen. So sollten etwa Tankstellen und Supermärkte verpflichtet werden, Ladesäulen bereitzustellen.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.