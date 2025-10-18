Verkehrspolitik

Gutverdiener müssten nicht auf das Förderprogramm warten; sie könnten den Umstieg auch ohne zusätzliche Hilfe schaffen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Bisher gibt es laut Schneider noch keine feste Vereinbarung dazu in der Koalition. SPD-Fachpolitiker hatten eine Förderung von mindestens 3.000 Euro vorgeschlagen, für E-Autos im Preissegment unter 45.000 Euro.
Der Minister will nach eigener Aussage den Ausbau der Lade-Infrastruktur durch neue Vorgaben beschleunigen. So sollten etwa Tankstellen und Supermärkte verpflichtet werden, Ladesäulen bereitzustellen.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.