Klima und Energie

Im Interview mit dem Deutschlandfunk nannte der SPD-Politiker die Energiepolitik der US-Regierung einen "Angriff auf unser Energiesystem". Dem Vorhaben der Amerikaner, erneuerbare Energien als Feind zu markieren und stattdessen wieder Öl und Gas in den Vordergrund zu schieben, werde er hart widersprechen. Energie- und Sicherheitspolitik würden für ihn untrennbar zusammengehören.

Schneider kritisierte auch, dass in NATO-Kreisen der Begriff "Klima" teilweise vermieden werde, um Spannungen mit den USA zu umgehen. Das sei "demokratieunwürdig".

