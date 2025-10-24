E-Autos sollen keine Umweltplakette mehr benötigen. (Fernando Gutierrez-Juarez / dpa-Ze / Fernando Gutierrez-Juarez)

Das geht aus einer Auskunft des Bundesumweltministeriums hervor, über die die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Das Ministerium plane eine Ausnahme von der Plakettenpflicht für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Das Verfahren werde so zügig wie möglich vorangetrieben.

Die CDU-Abgeordneten Aeikens sagte, das entlaste Fahrzeughalter und verringere den bürokratischen Aufwand bei der Zulassung von Elektroautos. Ihr Fraktionskollege Büdenbender sagte, um die Elektromobilität voranzubringen, seien nicht nur Förderprogramme wichtig, sondern auch der Abbau überflüssiger Bürokratie.

E-Kennzeichen - also Nummernschilder mit einem großen E am Ende - können Elektroautos und auch Plug-in-Hybride erhalten.

