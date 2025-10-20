Morgen weiter unbeständig mit teils schauerartigen Regenfällen. Längere trockene Abschnitte am ehesten südlich der Donau und östlich der Elbe. 13 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Süden und Südwesten sowie im Küstenumfeld stark bewölkt, teils schauerartiger Regen. Sonst wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern, dazwischen aber auch längere trockenen Phasen. 13 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.