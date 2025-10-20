Wetter
Unbeständig bei 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Am Tage im Osten anfangs sonnig, später wolkig aber trocken. Sonst stark bewölkt, bis zur Mitte leichter Regen, im Westen am Nachmittag Schauer und kurze Gewitter. 11 bis 19 Grad

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen weiter unbeständig mit teils schauerartigen Regenfällen. Längere trockene Abschnitte am ehesten südlich der Donau und östlich der Elbe. 13 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Süden und Südwesten sowie im Küstenumfeld stark bewölkt, teils schauerartiger Regen. Sonst wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern, dazwischen aber auch längere trockenen Phasen. 13 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.