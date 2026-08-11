Der frühere Präsident des ungarischen Obersten Gerichts, Andras Baka, ist neuer Staatspräsident. (AFP / PETER KOHALMI)

Baka betonte mit Blick auf die vorherige Regierung unter Ministerpräsident Orban, "es ist unser aller Verantwortung, dass sich ein solches System nicht wieder etabliert." Der neue Staatspräsident tritt das Amt am 19. August an. Der 73-Jährige erhielt bei der Wahl 140 Ja- und 6 Nein-Stimmen. Er war der einzige Kandidat und von der Fraktion der regierenden Tisza-Partei von Ministerpräsident Magyar vorgeschlagen worden.

Das Präsidentenamt wurde frei, nachdem der bisherige Staatschef und Orban-Verbündete Sulyok durch eine Verfassungsänderung vorzeitig aus dem Amt gedrängt worden war. Menschenrechtsorganisationen und auch Baka selbst kritisierten dieses Vorgehen. Baka sagte der Nachrichtenagentur AFP vor seiner Wahl, solche außerordentlichen Maßnahmen dürften in einem Rechtsstaat eigentlich nicht angewandt werden. Unter Orban sei Ungarn aber zu einem "besetzten Staat" geworden.

Baka vorraussichtlich bis zur Ausarbeitung von neuer Verfassung im Amt

Baka war 17 Jahre lang Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und anschließend Präsident des ungarischen Obersten Gerichts. 2012 verlor er sein Amt wegen seiner Kritik an der Justizreform des damaligen Ministerpräsidenten Orban.

Regierungschef Magyar zufolge soll Baka als Staatschef voraussichtlich nur bis zur geplanten Ausarbeitung einer neuen Verfassung amtieren. Dieser Prozess soll maximal anderthalb Jahre dauern.

Magyar hatte bei der Parlamentswahl im April Orban nach 16 Jahren als Ministerpräsident abgelöst und ist seither bemüht, staatliche Institutionen von dessen Zugriff zu lösen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.