Das gab die Partei von Ministerpräsident Magyar auf Facebook bekannt. Die Wahl eines neuen Präsidenten soll bereits am Dienstag stattfinden.
Nach der Wahlniederlage des langjährigen Ministerpräsidenten Orbán hatte sich der damalige Präsident Sulyok geweigert, zurückzutreten. Die Regierung setzte seine Absetzung trotz internationaler Kritik per Verfassungsänderung durch.
Der Präsident in Ungarn hat weitgehend zeremonielle Aufgaben.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.