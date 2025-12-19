Das teilte das UNO-Kinderhilfswerk mit. Die Aufnahme zeigt die zehnjährige Hajira beim versunkenen Lernen in ihrem Zuhause, in einem Dorf östlich von Kabul. Das Kinderhilfswerk schreibt dazu: "Die Augen des Mädchens wirken wie angezogen von einem geöffneten Schulbuch auf dem Boden, als wüsste sie, dass ihr nur wenig Zeit zum Lernen bleibt." Afghanischen Mädchen wird durch die radikalislamischen Taliban seit mehr als vier Jahren der Zugang zu weiterführenden Schulen verwehrt.
Aufgenommen hat das Foto die französische Fotojournalistin Elise Blanchard.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.