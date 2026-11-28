Für viele Rentner ist bisher ungewiss, was die Reform der Altersabsicherung in Zukunft bedeutet (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Kanzleramtsministerin Warken, CDU, kritisierte auch das Vorgehen des Ministers. Man habe sich nicht vorab innerhalb der Koalition auf den Entwurf verständigt.

Kritik der Opposition

Die Linken-Fraktionschefin Reichinnek übte Grundsatzkritik: Der Reformvorschlag sei "ein einziges Kürzungsprogramm“. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Zimmer prognostizierte, mit einer solchen Reform müssten sich Beitragszahler auf längeres Arbeiten und höhere Abschläge einstellen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge sagte, sie befürchte mit dem Entwurf "die nächste Runde im Koalitionsstreit".

Minister Schweitzer verteidigte seinen Reformentwurf. Der SPD-Politiker sprach in der ARD von einem tragfähigen Kompromissvorschlag. Auch seien die Gemeinsamkeiten in der schwarz-roten Koalition größer als die Unterschiede. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll.

Was Schweitzers Entwurf vorsieht

* Abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren («Rente mit 63»): Sie soll im Kern bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Für die Beitragsjahre sollen Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr zählen.

* Frührente mit Abschlägen nach 35 Beitragsjahren: Die Altersgrenze dafür soll von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Für jeden Monat vorzeitigen Rentenbezugs würden 0,4 statt jetzt 0,3 Prozent von der Rente abgezogen.

* Altersgrenzen: Sie sollen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden - für jedes Lebensjahr mehr würde der Renteneintritt ein halbes Jahr hinausgeschoben.

* Kapitalrente: Ab 2028 sollen 0,5 (später 2) Prozent vom Bruttoeinkommen zusätzlich eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und -nehmern und in der Hoffnung, damit am Kapitalmarkt höhere Erträge zu erzielen. So soll das Absicherungsniveau der Rente später steigen.

* Minijobber: Sie sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können. Ausnahme: Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten.

* Selbstständige: Wer künftig startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen. Ausnahme: Künstler, unternehmerische Landwirte und bereits berufsständisch Versicherte.

(mit dpa-Material)

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.