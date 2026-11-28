Für viele Rentner ist bisher ungewiss, was die Reform der Altersabsicherung in Zukunft bedeutet (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Der CDU-Abgeordnete Whittaker sagte im Deutschlandfunk, die SPD müsse deutlich machen, wie dies finanziert werden solle. Man müsse zielgenauer sein. Menschen, die hart gearbeitet hätten, sollten diese Rente erhalten und nicht diejenigen in hochbezahlten Berufen, so Whittaker weiter. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Schweitzer solle "einen seriösen Vorschlag vorlegen", wie er das System an anderer Stelle entlasten wolle. Kanzleramtsministerin Warken, CDU, kritisierte auch das Vorgehen des Ministers. Man habe sich nicht vorab innerhalb der Koalition auf den Entwurf verständigt.

Bund der Arbeitgeber befürchtet Belastungen

Der BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter bezeichnete den Entwurf als Zitat - "vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken". Beschäftigten und Unternehmen drohten gewaltige Belastungen. Er befürchte, dass Investionen und Arbeit bei einer weiteren Anhebung des Rentenbeitragssatzes ins Ausland gingen, erklärte der Geschäftsführer der Arbeitgeberorganisation.

Kritik der Opposition

Die Linken-Fraktionschefin Reichinnek übte Grundsatzkritik: Der Reformvorschlag sei "ein einziges Kürzungsprogramm“. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Zimmer prognostizierte, mit einer solchen Reform müssten sich Beitragszahler auf längeres Arbeiten und höhere Abschläge einstellen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge sagte, sie befürchte mit dem Entwurf "die nächste Runde im Koalitionsstreit".

Minister Schweitzer verteidigte seinen Reformentwurf. Der SPD-Politiker sprach in der ARD von einem tragfähigen Kompromissvorschlag. Auch seien die Gemeinsamkeiten in der schwarz-roten Koalition größer als die Unterschiede. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll.

Was Schweitzers Entwurf vorsieht

* Abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren («Rente mit 63»): Sie soll im Kern bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Für die Beitragsjahre sollen Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr zählen.

* Frührente mit Abschlägen nach 35 Beitragsjahren: Die Altersgrenze dafür soll von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Für jeden Monat vorzeitigen Rentenbezugs würden 0,4 statt jetzt 0,3 Prozent von der Rente abgezogen.

* Altersgrenzen: Sie sollen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden - für jedes Lebensjahr mehr würde der Renteneintritt ein halbes Jahr hinausgeschoben.

* Kapitalrente: Ab 2028 sollen 0,5 (später 2) Prozent vom Bruttoeinkommen zusätzlich eingezahlt und angelegt werden - finanziert von Arbeitgebern und -nehmern und in der Hoffnung, damit am Kapitalmarkt höhere Erträge zu erzielen. So soll das Absicherungsniveau der Rente später steigen.

* Minijobber: Sie sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Pflicht zur Rentenversicherung befreien können. Ausnahme: Schüler und Beschäftigte in Privathaushalten.

* Selbstständige: Wer künftig startet, soll sich gesetzlich rentenversichern müssen. Ausnahme: Künstler, unternehmerische Landwirte und bereits berufsständisch Versicherte.

(mit dpa-Material)

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.