Zukunft des Gazastreifens

Zu der Vielzahl von Gründen, den Prozess mitzugestalten, gehörten migrationspolitische, sicherheitspolitische und humanitäre, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, der Funke-Mediengruppe. Der der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ahmetovic, erklärte, beginnen könne Deutschland zum Beispiel mit dem Bau von Übergangsunterkünften, der Beseitigung von Trümmerteilen, der Wiederherstellung der Wasserversorgung und dem Bau von sanitären Anlagen. Daneben könne man sich bei der politischen Umsetzung eines Gaza-Abkommens einbringen.
Zuletzt hatte Bundesaußenminister Wadephul angekündigt, Deutschland wolle gemeinsam mit Ägypten eine Wiederaufbaukonferenz organisieren.
