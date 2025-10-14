Verteidigungspolitik

Union und SPD einigen sich, in welcher Form die Welcher Form der Wehrdienst wieder eingeführt werden könnte. (imago / Björn Trotzki)

Die Union hat den ursprünglichen Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius kritisiert. Sie will, dass automatisch eine Wehrpflicht gilt, wenn sich nicht genug Freiwillige finden.

Nach Informationen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" erwägt die Bundesregierung, künftig im Losverfahren zu entscheiden, welche jungen Männer zur Musterung eingeladen - und dann eventuell auch zum Wehrdienst eingezogen werden. Dagegen gibt es allerdings rechtliche Bedenken.

Wehrdienst: Grüne lehnen Losverfahren ab

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Dröge, sagte in Berlin, das Los entscheiden zu lassen, wer gemustert und einberufen werden solle, sei ein absolut willkürliches und bürokratisches Verfahren. Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen, werde so nicht funktionieren. Ausgewählt würden vermutlich auch Personen, die weder besonders geeignet noch besonders motiviert seien. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann argumentierte dagegen, ein Losverfahren diene dazu, in einem Auswahlprozess Gleichheit herzustellen.

