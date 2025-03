Medienberichte

Julia Klöckner (CDU) wird voraussichtlich neue Bundestagspräsidentin. (Michael Kappeler/dpa)

Die Entscheidung fiel nach Teilnehmerangaben in einer Fraktionssitzung einstimmig. Die 52-Jährige aus Rheinland-Pfalz gehört seit 2010 dem CDU-Präsidium an und ist derzeit Schatzmeisterin der Partei. Klöckner war außerdem von 2018 bis 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin.

Traditionell besetzt die größte Fraktion im Parlament den Posten. In der kommenden Legislaturperiode ist das die Union. Darüber abgestimmt wird voraussichtlich am 25. März in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. Aktuelle Bundestagspräsidentin ist die SPD-Politikerin Bas.

