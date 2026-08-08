Vor Landtagswahlen

Er fügte hinzu, die Bundespartei halte sich normalerweise aus der Regierungsbildung in den Ländern heraus. Bei dieser grundsätzlichen Frage sei aber die ganze Partei betroffen.
In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Meinungsumfragen vor der anstehenden Landtagswahl deutlich vor der CDU. Der Verfassungsschutz hat die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Außer in Sachsen-Anhalt wird auch in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.