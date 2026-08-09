Vor Landtagswahlen

Unionsfraktionschef Frei: Kooperationsverbot mit AfD gilt bundesweit

Kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland hat Unionsfraktionschef Frei darauf hingewiesen, dass die Bundes-CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht dulde. Frei sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Kooperationsverbot mit der AfD sei ein Grundsatzbeschluss in der CDU. Dies könne nicht je nach Bundesland anders beantwortet werden.