Pakistan-Afghanistan

Kämpfe in der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan. (AP / H. Achakzai)

Jeder weitere Verlust von Menschenleben müsse verhindert werden, hieß es in einer Erklärung. Die Gefechte zwischen den Nachbarländern waren vor einer Woche nahe der afghanischen Grenzstadt Spin Boldak ausgebrochen. Nach afghanischen Angaben sollen dabei mindestens 40 Menschen getötet und zahreiche weitere verletzt worden sein. Gestern trat eine Waffenruhe in Kraft, die laut der UNO bislang eingehalten wird. Wichtige Grenzübergänge sind aber nach wie vor geschlossen.

Es waren die schwersten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Nachbarländern, seit die Taliban 2021 in Afghanistan die Macht übernommen haben. Die pakistanische Regierung beschuldigt Afghanistan, bewaffneten Milizen Unterschlupf zu gewähren. Die Taliban weisen dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.