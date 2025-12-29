In seiner Neujahrsbotschaft sagte Guterres, man sei von Chaos und Unsicherheit umgeben, von Spaltung, Gewalt, Klimanotstand und Verstößen gegen das Völkerrecht. Überall fragten sich die Menschen, ob die Verantwortlichen noch zuhörten. Guterres betonte, wenn die Welt sicherer werden solle, dann müsse mehr in die Bekämpfung der Armut investiert werden - und weniger in Kriege. Die weltweiten Militärausgaben seien mit 2,7 Billionen Dollar pro Jahr 13 Mal größer als sämtliche Ausgaben für Entwicklungshilfe. Der UNO-Generalsekretär unterstrich, dass Frieden die Oberhand gewinnen müsse. Zitat: "Unsere Zukunft hängt von unserem gemeinsamen Mut zum Handeln ab".
