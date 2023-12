UNO-Generalsekretär Guterres spricht auf dem Weltklimagipfel in Dubai. (AP / Rafiq Maqbool)

Dazu müsse weltweit die Wirtschaft auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die COP28 müsse ein "Gamechanger" werden, forderte der UNO-Generalsekretär.

Reden von Staats- und Regierungschefs

Auch der britische König Charles III. mahnte die Teilnehmenden der Weltklimakonferenz zum raschen Handeln. Trotz einiger Fortschritte würden Warnzeichen des Klimawandels noch immer ignoriert, kritisierte der 75-Jährige. Der Anteil von CO2 und Methan in der Atmosphäre habe enorm zugenommen. Die Folgen für die Lebensgrundlagen in der ganzen Welt seien verheerend.

Heute reist auch Bundeskanzler Scholz zur Weltklimakonferenz. Dort will er für den von ihm vorgeschlagenen Klimaclub werben, in dem besonders ehrgeizige Länder im Vorgehen gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten sollen. Bei seiner Reise in den Ölstaat trifft der Kanzler auf rund 170 andere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.

Beschluss am ersten Tag

Bundesentwicklungsministerin Schulze forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass sich weitere Golfstaaten sowie China an dem auf der Weltklimakonferenz beschlossenen Fonds für ärmere Länder beteiligen sollten. Diese Länder stießen viel CO2 aus und könnten es sich leisten, ärmere Staaten bei der Bewältigung von Klimaschäden zu unterstützen. Die SPD-Politikerin lobte die Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate, als erster Golfstaat in einen offiziellen UNO-Klimafonds einzuzahlen. Dies sei ein Türöffner, so Schulze.

Die Emirate und Deutschland hatten gestern am ersten Tag der Konferenz in Dubai jeweils 100 Millionen Dollar zugesagt. Auch die USA, Großbritannien und Japan wollen sich an dem Fonds beteiligen. Der Präsident der Konferenz, al-Dschaber, bezeichnete es als historisch, dass dieser Beschluss bereits zu Beginn der zweiwöchigen Tagung getroffen worden sei.

Am ersten Tag des Treffens hatte die Weltwetterorganisation auch einen Bericht vorgelegt. Danach wird 2023 wohl das wärmste Jahr seit der Industrialisierung. Das zweiwöchige Treffen endet am 12. Dezember. Hintergründe zur COP28 finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.