Etwa 20 weitere würden vermisst, erklärte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Das Boot mit fast 100 Migranten an Bord war auf dem Weg nach Italien. Nach Angaben der Überlebenden hatte es in Libyen abgelegt.
Die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als gefährlichste Migrationsroute der Welt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen dabei im vergangenen Jahr mehr als 2.400 Menschen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.