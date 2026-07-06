Nordafrika

Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat Gräueltaten in der sudanesischen Stadt al-Obeid verurteilt. (picture alliance / Daniel Karmann / Daniel Karmann)

Die britische Vertreterin, Sanders, warnte vor Menschenrechtsverletzungen großen Ausmaßes durch die RSF-Miliz. In der zentralsudanesischen Stadt dürften sich nicht die Schrecken wiederholen, die sich im vergangenen Jahr in der westlich gelegenen Stadt al-Faschir ereignet hätten. Al-Obeid ist die Hauptstadt des derzeit schwer umkämpften Bundesstaats Kordofan. Die RSF versucht derzeit, die reguläre Armee aus al-Obeid zurückzudrängen.

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef teilte mit, im vergangenen halben Jahr seien mehr als 300 Kinder getötet oder verletzt worden. Insgesamt sind laut UNO-Angaben in dem seit April 2023 andauernden Krieg mindestens 59.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen durch Drohnenangriffe.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.