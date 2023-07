Spendenmangel

Ein Fahrzeug des Welternährungsprogamms der Vereinten Nationen in Uganda (dpa / Bastian Schnabel)

Ein Sprecher des Welternährungsprogramms WFP erklärte in Rom, es gebe einen Einbruch bei den Spenden. Deshalb müsse man in mindestens 38 Ländern die Hilfslieferungen kürzen oder habe dies bereits getan. Betroffen sind unter anderem Afghanistan, Syrien, der Jemen und mehrere Staaten in Westafrika. Gekürzt wird bei Bargeldhilfen, aber auch bei anderer Unterstützung.

Weiter hieß es, der Bedarf an humanitärer Hilfe habe in den vergangenen beiden Jahren vor allem wegen der Corona-Pandemie, des Klimawandels und der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs rasant zugenommen. Eigentlich benötige man für Hilfslieferungen an die Notleidenden der Welt 20 Milliarden Dollar. Derzeit rechne man jedoch nur mit 10 bis 14 Milliarden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.