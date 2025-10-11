Lastwagen mit Hilfsgütern am Grenzübergang Rafah (Archivbild). (AFP / MOHAMMED ASSAD)

Weitere 100.000 Tonnen seien in der Region im Zulauf, sagte der Deutschland-Direktor des UNO-Welternährungsprogramms, Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen. Weiter hieß es, allein im ersten Monat könne man so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und anderen Lebensmitteln versorgen. Dazu müssten nun mit der Waffenruhe auch sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte ermöglicht werden. Es zähle jede Stunde.

Auch die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" forderte rasche Hilfen. Sie erklärte, die erschöpften und hungernden Menschen in Gaza müssten in den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser überleben und seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert.

