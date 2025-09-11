Verletzung des Luftraums

Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich mit den Drohnen russischen Drohnen, die auf polnisches Gebiet eingedrungen waren. (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Ein Antrag der Regierung in Warschau für eine solche Sitzung wurde den Angaben zufolge von mehreren Sicherheitsratsmitgliedern unterstützt, darunter die Veto-Mächte Großbritannien und Frankreich sowie das NATO- und EU-Mitglied Slowenien. Bei einem russischen Angriff auf die Ukraine in der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 Drohnen teilweise hunderte Kilometer weit in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass es keine Absicht gegeben habe, Ziele auf polnischem Gebiet anzugreifen. Deutschland und Frankreich kündigten an, Polen bei der Überwachung seines Luftraums mit zusätzlichen Kampfflugzeugen zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.