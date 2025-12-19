Die Mitglieder des Gremiums stimmten geschlossen für eine Resolution, die das Mandat der Mission bis Dezember 2026 verlängert. Aktuell sind rund 11.500 Blauhelmsoldaten im Rahmen von "Monusco" im Land.
Der Osten der DR Kongo wird seit drei Jahrzehnten von gewaltsamen Konflikten erschüttert. Seit 1999 ist die "Monusco"-Mission in dem Land stationiert. 2023 hatte der UNO-Sicherheitsrat für einen beschleunigten Abzug der Blauhelmsoldaten gestimmt, nachdem die Regierung in Kinshasa dies zuvor monatelang gefordert hatte - trotz andauernder Gewalt.
