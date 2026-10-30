Nur etwa die Hälfte der Kinder Alleinerziehender erhält vom anderen Elternteil regelmäßig Unterhalt, so eine Studie von 2024. (picture alliance / Amrei Schulz)

Mit dem Unterhaltsvorschuss unterstützt der Staat Alleinerziehende. 2025 waren über 84 Prozent von ihnen Frauen. Der Staat springt für den Elternteil ein, der den Unterhalt für ein Kind nicht zahlt. Danach versucht er, das Geld von den Säumigen zurückzufordern. Doch das gelingt nur selten: 2025 haben nur 18 Prozent der unterhaltspflichtigen Elternteile das vorgestreckte Geld zurückgezahlt.

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) wollte diesen Vorschuss für Kinder ab 16 Jahren komplett streichen. Von den Plänen betroffen wären rund 80.000 Jugendliche. Nach Kritik soll nun nachverhandelt werden.

Prien hatte ihr Vorhaben unter anderem mit der angespannten Haushaltslage des Bundes begründet. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) forderte von jedem Ministerium ein Prozent Einsparungen. Würden die Pläne umgesetzt, könnte Prien für ihr Haus etwa 245 Millionen Euro einsparen.

In den vergangenen Jahren sind die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss gestiegen. Dafür ist vor allem eine Gesetzesänderung von 2017 verantwortlich. Erst seither können Alleinerziehende von 16- und 17-Jährigen die Leistung beantragen.

Der Vorschuss gliedert sich nach Altersgruppen. Die Familienministerin wollte ihn für 16- und 17-Jährige komplett streichen. Ihre Begründung lautete: Eine Berufstätigkeit in Vollzeit sei mit einem 16- oder 17-jährigen Jugendlichen zu Hause sehr wohl vereinbar.

Statt einer solchen Streichung sollen für den Unterhaltsvorschuss künftig Einkommensgrenzen Alleinerziehender gelten, wie eine Ministeriumssprecherin gegenüber der “Zeit” bestätigte.

An den ursprünglichen Plänen gab es Kritik von vielen Seiten. Die Einschnitte wären für diese Altersgruppe hart, sagte Melanie Ulbrich, Bundesvorsitzende des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht. Es sei eine sensible Lebensphase: Die Kinder verursachten höhere Kosten und wollten häufiger ausgehen.

Vor allem aber: Ein Jugendlicher aus einer finanziell belasteten Familie könnte sich entscheiden, seine Schullaufbahn frühzeitig zu beenden und eine Ausbildung statt des Abiturs mit späterem Studium zu beginnen. Dadurch würden sich Ulbrich zufolge mögliche Berufswege verschließen.

Für Alleinerziehende sei Armut eine Realität, so die Grünen-Bundestagsabgeordnete Misbah Khan. Statt eine Gerechtigkeitslücke zu schließen, würde der Staat sie am Ende größer machen.

Auch aus der Koalition kam Kritik: Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, den Unterhaltsvorschuss mit dem Kindergeld nur noch zur Hälfte statt wie bisher vollständig zu verrechnen, erklärte Jasmina Hostert, familienpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag. De facto eine Erhöhung der Leistung.

Auf diesen Widerspruch angesprochen, sagte Prien, dass diese Vereinbarung unter Finanzierungsvorbehalt stehe und es leider im Augenblick keine finanziellen Spielräume gebe.

Über Einsparungen hinaus will Prien die Sanktionen für säumige Unterhaltspflichtige verschärfen und die Möglichkeiten erweitern, dass sich der Staat das Geld zurückholt. Darin ist sie sich mit der SPD einig.

Aus deren Reihen kommt noch ein weiterer Vorschlag: Bisher sind Länder und Kommunen dafür zuständig, das vorgestreckte Geld von den säumigen Elternteilen zurückzufordern, mit mäßigem Erfolg. Die SPD will diese Struktur ändern und eine zentrale Stelle einrichten, um das Geld wieder einzutreiben. Dabei sollen Unterhaltsvorschussstellen, Finanzämter, Meldebehörden und Sozialversicherungsträger Daten digital austauschen.

Im Koalitionsvertrag wird auch ein möglicher Führerscheinentzug als Sanktion erwähnt. Dieser könnte allerdings das Gegenteil bewirken, weil er säumigen Zahlern den Arbeitsweg erschweren könnte, so SPD-Politikerin Jasmina Hostert.

Sie schlägt stattdessen einen SCHUFA-Eintrag oder Stadionverbote für nicht zahlende Unterhaltspflichtige vor. Wer sich ein Fußballticket kaufen könne, der sollte auch für seine Kinder aufkommen können.

Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch: Der Bundesregierung liegen keine genauen Angaben dazu vor, warum Mütter oder Väter keinen Unterhalt zahlen. Unklar ist daher, wie viele Betroffene nicht zahlen können und wie viele nicht zahlen wollen.

Eine Gesetzesänderung ohne diese Angaben hält Grünen-Politikerin Khan für wenig sinnvoll und fordert die Bundesregierung auf, zunächst entsprechende Daten zu erheben.

Radiobeitrag: Felicitas Boeselager und Nikolas Golsch, Onlinetext: Rade Janjusevic, Weitere Quelle: Die Zeit