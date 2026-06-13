Immer weniger Kinder
Was gute Familienpolitik leisten kann

In Deutschland werden derzeit so wenige Kinder geboren wie seit 1946 nicht mehr – mit spürbaren Folgen für Wirtschaft, Rentensystem und Gesellschaft. Welche Ursachen stecken dahinter – und wie kann Politik gegensteuern?

    Eine junge Familie sitzt zuhause auf dem Sofa. Die Mutter hält ein neugeborenes Baby in der Hand, während der Vater und die große Schwester lesen
    Wenn Frauen Familie und Beruf gut vereinbaren können, bekommen sie mehr Kinder. Das zeigt eine OECD-Studie. (picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock)
    In Deutschland kommen so wenige Kinder zur Welt wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr: Rund 654.300 Kinder wurden 2025 geboren. Das sind laut Statistischem Bundesamt 3,4 Prozent weniger Neugeborene als im Vorjahr. Damit sank die Zahl das vierte Jahr in Folge und erreichte den niedrigsten Stand seit 1946.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Das hat Folgen für Wirtschaft, Wohlstand und Wahlergebnisse. Welche Stellschrauben hat die Politik, Menschen zum Kinderkriegen zu bewegen?
    Ein schlafendes Neugeborenes im Kuschelanzug mit ausgestreckten Armen.
    Ein schlafendes Neugeborenes im Kuschelanzug mit ausgestreckten Armen.

    Niedrige GeburtenrateWas bringt mehr Menschen zum Kinderkriegen?

    23:12 Minuten11.06.2026

    Inhalt

    Krisen, Inflation, hohe Mieten: Ursachen für die niedrigen Geburtenzahlen?

    Seit 2022 sinken die Geburtenzahlen deutlich. In Befragungen hat sich laut dem Soziologen Martin Bujard ein zentraler Grund herauskristallisiert: die multiplen Krisen. Zu Pandemie, Kriegen, Inflation und wirtschaftlichen Verwerfungen kommen die Polarisierung im politischen System und die Klimakrise. „Das sind alles Faktoren, die die Menschen sehr stark verunsichern“, sagt Bujard. „Und Unsicherheit ist Gift für die Familienplanung.“
    Demzufolge werden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, in den USA und Ostasien viel weniger Kinder geboren.
    Grafik zeigt die Geburtenrate in Deutschland von 1950 bis 2023. Seit den 1980er Jahren stagniert sie bei etwa 1,4 Kindern pro Frau.
    In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren (Deutschlandradio / Andrea Kampmann / imago / fStop Images / Malte Müller)
    Deutschland liegt zwar mit rund 1,3 Kindern je Frau minimal über dem europäischen Durchschnitt, was Bujard auf frühere familienpolitische Reformen zurückführt, ohne die es noch weniger Kinder gäbe. Dennoch ist die Geburtenrate hierzulande bereits seit rund 50 Jahren relativ niedrig – mit teils unterschiedlichen Entwicklungen in Ost und West. Gründe sind unter anderem die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie hohe Wohnkosten.
    Leerer Blister der Antibabypille liegt auf einem violetten Hintergrund.
    Leerer Blister der Antibabypille liegt auf einem violetten Hintergrund.

    FamilienplanungKinderwunsch - ja, nein, vielleicht?

    88:45 Minuten28.03.2026
    Blaues rundes Verkehrsschild mit einer Frau die ein Kind an der Hand hält als Hinweisschild für einen Gehweg
    Blaues rundes Verkehrsschild mit einer Frau die ein Kind an der Hand hält als Hinweisschild für einen Gehweg

    SoziologeGute Familienpolitik kann Geburtenrate wieder ankurbeln

    08:03 Minuten28.04.2026
    Es könnten auch überhöhte gesellschaftliche Erwartungen an Eltern eine Rolle spielen. Verlässliche Untersuchungen gibt es dazu aber noch nicht, sagt die Soziologin Anne Gauthier.
    Dass sich mehr Menschen bewusst gegen Kinder entscheiden – aktuell etwa 15 Prozent – hält Martin Bujard hingegen für ein überbewertetes Phänomen. In Studien geben sie persönliche Freiheiten an, die sie nicht aufgeben wollen, und mitunter auch gesundheitliche Gründe. Manche Menschen können sich auch ihren Kinderwunsch nicht erfüllen.
    Eine Hand eines Babys greift den Zeigefinger eines Erwachsenen.

    Demografischer Wandel

    Die Entscheidung, kein Kind zu bekommen

    Demografischer Wandel

    Die Entscheidung, kein Kind zu bekommen

    Die Zahl der Geburten in Deutschland sinkt. Soziologen machen dafür auch die aktuellen Krisen und Kriege mitverantwortlich. Lässt sich der gesellschaftlichen Alterung entgegenwirken – etwa durch Familienpolitik, technologischen Fortschritt oder Migration?

    Sozialsystem in Schieflage: die Folgen der sinkenden Geburtenrate?

    Für eine stabile Bevölkerungsentwicklung wären 2,1 Kinder pro Frau erforderlich. Setzt sich die aktuelle Entwicklung über mehrere Jahre fort, wird die Kindergeneration um ein Drittel kleiner sein als die der Elterngeneration, warnt der Soziologe Martin Bujard, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
    Besonders gravierend sind die Folgen für den Generationenvertrag, auf dem die Sozialversicherungssysteme in Deutschland beruhen. Weil immer weniger junge Menschen einzahlen, geraten Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung weiter in Schieflage. Junge Menschen fehlen auf dem Arbeitsmarkt und als Steuerzahler. „Das ist hochproblematisch für den Wohlstand und die Sozialsysteme eines Landes“, betont Bujard. Die Bundesregierung steht deshalb unter Zugzwang, Reformen einzuleiten.
    Die geringe Geburtenrate hat laut dem Soziologen weitere gesellschaftliche Folgen: Die Politik orientiere sich vor allem an den zahlenstarken Jahrgängen – derzeit insbesondere an den sogenannten Babyboomern. Sie hätten an der Wahlurne „die größte Macht“.
    Ein Mann mit grauen Haaren steht in einem modernen Gebäude mit verschränkten Armen und blickt nach oben. Im Hintergrund sind mehrere offene Stockwerke und Treppen zu sehen.

    Generation Boomer

    Leistungsträger oder Sündenbock?

    Generation Boomer

    Leistungsträger oder Sündenbock?

    „Okay, Boomer“ ist längst mehr als ein Internetwitz. Babyboomer gelten vielen Jüngeren als mitverantwortlich für Klimakrise und Rentenlücken. Doch wie fair ist der Vorwurf und warum wird dabei oft vor allem eine westdeutsche Perspektive erzählt?
    Schilder an einer imaginären Baustelle vor der Parteizentrale der CDU in Berlin - auf einem Schild steht "Generationengerechtigkeit" (Symbolbild).

    Altersvorsorge in Deutschland

    Ist die Rente sicher?

    Immer weniger Erwerbstätige finanzieren die Renten für immer mehr ältere Menschen, das System gerät unter Druck. Für Bundeskanzler Friedrich Merz ist die gesetzliche Rente nur noch eine „Basisabsicherung“. Können wir uns noch auf die Rente verlassen?

    Kinderbetreuung und Kindergeld: Welche Stellschrauben hat die Politik?

    Kinder- und Elterngeld helfen Familien. Doch mit reinen Geldleistungen kann man die Geburtenrate nicht erhöhen, betont der Soziologe Martin Bujard. Neben guter Wohnungspolitik nennt er zwei wirksame Faktoren:

    Verlässliche Kinderbetreuung

    Eine gute Qualität der Betreuung ist Eltern laut Studien wichtig. Der Ausbau der Kinderbetreuung in den 2010er-Jahren, vor allem in den westlichen Bundesländern, sei bereits ein „Gamechanger“ gewesen, so Bujard. Seither zählt Deutschland bei der Geburtenrate nicht mehr zu den Schlusslichtern in Europa, sondern liegt im Mittelfeld. Nun kommt es laut dem Soziologen darauf an, den Personalmangel zu bekämpfen und erst recht kein Personal abzubauen – auch damit bei wieder steigenden Kinderzahlen keine Engpässe entstehen.

    Entzerrung der „Rushhour des Lebens“

    Wenn Frauen Familie und Beruf gut vereinbaren können, bekommen sie mehr Kinder. Das zeigt eine OECD-Studie. Bei Eltern kleiner Kinder liegt die Gesamtarbeitszeit laut Erhebungen jedoch bei rund 65 Stunden pro Woche, so Bujard. Dabei werden Erwerbsarbeit, Haus- und Carearbeit zusammengerechnet. Diese Belastung müsse entzerrt werden.
    Da Teilzeit aber Geldeinbußen bedeutet und Kinder gleichzeitig Kosten verursachen, könnte die Politik Familien auch nach der Elternzeit stärker unterstützen. Reduzieren beide ihre Arbeitszeit beispielsweise auf 80 Prozent, könnte der Staat dies mit Zuschüssen ausgleichen. Was nach Angaben Martin Bujards nicht funktioniert: die Forderung, Eltern müssten mehr Vollzeit arbeiten.
    Spielfiguren von Eltern mit einem Kleinkind sind für ein Symbolfoto vor einem 100-Euro-Schein platziert.
    Spielfiguren von Eltern mit einem Kleinkind sind für ein Symbolfoto vor einem 100-Euro-Schein platziert.

    Familie und GeldWer kann sich heute noch Kinder leisten?

    71:25 Minuten08.05.2026
    Bei der Geburtenrate könne es „jederzeit“ eine Trendwende geben, sagt Bujard unter Bezug auf die FReDA-Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung: Danach wollen junge Menschen Kinder haben – im Schnitt 2,1 bis 2,2. Sie schieben das nur auf.
    Onlinetext: Beate Thomsen