Bildungsministerin Karin Prien, CDU (Kay Nietfeld/dpa)

Die Leistung solle weiterhin bis zum 18. Geburtstag des Kindes fließen, sagte Bundesfamilienministerin Prien im Bundestag. Im Sommer hatte ihr Ressort angekündigt, künftig solle der 16. Geburtstag das Enddatum sein.

Die CDU-Politikerin sagte im Rahmen einer Regierungsbefragung, für Alleinerziehende mit einem Kind solle für den Unterhaltsvorschuss eine "Einkommenshöchstgrenze" von 40.000 Euro im Jahr eingeführt werden. Für jedes weitere Kind kämen 10.000 Euro hinzu.

Außerdem sind mehr Maßnahmen gegen Elternteile vorgesehen, die den Unterhalt nicht zahlen, wie etwa Fahrverbote. Der Entwurf wurde laut Ministerium an die übrigen Ressorts verschickt, die dazu Stellung nehmen können. Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Kabinettsbeschluss.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.