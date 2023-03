In vielen Städten Nigerias, wie hier in Lagos, warteten Wähler, um ihre Stimme in einem Wahllokal abzugeben. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Dies kündigten Vertreter der Partei in Abuja an. Zuvor hatte die Wahlkommission den Kandidaten der Regierungspartei APC, Tinubu, zum Wahlsieger erklärt. Auf Platz 2 folgte demnach der Kandidat der Oppositionspartei PDP, Abubakar. Obi lag an dritter Stelle.

Fast 90 Millionen Wahlberechtigte waren am Wochenende aufgerufen gewesen, den Nachfolger von Präsident Buhari zu bestimmen. Er durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Wegen Problemen bei der Durchführung der Wahlen war es zu Verzögerungen gekommen. Vorwürfe des Wahlbetrugs wies Tinubu zurück.

