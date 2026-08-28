Gemeinsamer Aufruf

KI-gestützte Cyberangriffe nehmen zu. (Symbolbild) (imago | Alexander Limbach (Symbolbild))

In dem Aufruf warnen die Unterzeichner vor einer Zunahme von KI-gestützten Cyberangriffen , weil die Modelle weltweit immer leistungsfähiger würden. Dadurch steige die Gefahr für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Wasserversorgung und andere Infrastruktur, Ziel einer Attacke zu werden. Um die Abwehr dagegen zu stärken, stehe nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung, heißt es in dem Schreiben.

In einer Reihe von Empfehlungen führen die Unternehmen aus, wie Sicherheitsfirmen, Regierungen und KI-Konzerne handeln sollten. So müssten bestehende Computersysteme schnellstmöglich auf Schwachstellen untersucht, Sicherheitsteams für kritische Infrastrukturen personell, technisch und finanziell besser ausgestattet und der Einsatz von KI-gestützten Technologien zur Abwehr von Cyberangriffen verstärkt werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.